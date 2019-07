Varandas inflexível sobre a saída de Bruno Fernandes

Foto de Rodrigo Antunes-Lusa

O líder dos “leões” seguiu acompanhado pelo diretor desportivo Hugo Viana, o team manager Beto e a valha glória Manuel Fernandes.





No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o presidente do clube falou aos jornalistas e disse desmentiu a existência de propostas para a venda de Bruno Fernandes e recusou falar em valores concretos para uma hipotética transferência.





O Manchester United está a preparar uma oferta na ordem dos 62 milhões pelo médio português.



Frederico Varandas não abdica de receber um valor recorde para a história do clube leonino.



O presidente do Sporting quer pelo menos 70 milhões de euros para permitir a saída do capitão.





A confirmar-se a saída o dirigente nãos e mostrou preocupado e disse que há alternativas para substituir o médio.Sobre a forma como está a decorrer a pré-época disse estar satisfeito com o trabalho realizado até ao momento.Uma deslocação tem como objetivo fomentar a expansão da marca Sporting no continente americano.O Sporting defronta o Liverpool na madrugada de dia 25, em Nova Iorque.