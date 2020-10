Vídeo: Sporting vence Gil Vicente com golos nos últimos minutos

A jogar no estádio José Alvalade, foi o Gil Vicente que se adiantou no marcador, com um golo de Lucas Mineiro, aos 52 minutos, mas o Sporting deu a volta ao resultado já perto do final, com golos de Sporar, aos 82, Tiago Tomás, aos 84, e de Pedro Gonçalves, aos 90+6.

Com a vitória de hoje, o Sporting isola-se no segundo lugar do campeonato, com 13 pontos, a dois do líder Benfica, enquanto o Gil Vicente está em 12.º, com cinco.