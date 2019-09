Vietto regressa, Luiz Phellype, Jesé e Mathieu ficam de fora

Lusa Comentários 18 Set, 2019, 10:37 / atualizado em 18 Set, 2019, 10:37 | Sporting

Vietto está recuperado da lesão que o deixou de fora da visita ao Boavista (1-1), na quinta jornada da I Liga, e entrou na segunda convocatória de Leonel Pontes, que continua a não poder contar com o avançado brasileiro Luiz Phellype.



O avançado espanhol Jesé, que apareceu numa primeira versão da convocatória, ficou de fora, devido a uma gastrenterite, sendo substituído por Jovane Cabral, enquanto o central francês Mathieu deu lugar ao uruguaio Sebastian Coates, que cumpriu suspensão de um jogo no Bessa, e Battaglia também saiu, uma vez que não está inscrito na Liga Europa.



Leonel Pontes chamou ainda o guarda-redes júnior Hugo Cunha (rende Diogo Sousa) e o avançado dos sub-23 Pedro Mendes.



O Sporting e o PSV Eindhoven defrontam-se a partir das 17:55 de quinta-feira, em jogo da primeira jornbada do Grupo D da Liga Europa.



Lista dos 20 convocados:





Guarda-redes

Renan, Luís Maximiliano e Hugo Cunha

Defesas

Ilori, Coates, Luís Neto, Rosier e Borja

Médios

Eduardo, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís, Wendel e Doumbia





Avançados

Rafael Camacho, Vietto, Gonzalo Plata, Jovane Cabral, Pedro Mendes e Bolasie