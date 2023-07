O negócio foi fechado por 20 milhões de euros. No entanto, pode chegar aos 24 milhões, dependendo de algumas variáveis relacionadas com o sucesso desportivo do Sporting e o número de golos marcados pelo jogador.Gyokeres tem 25 anos e já fez 14 jogos pela seleção da Suécia.Na última época marcou 21 golos no segundo escalão inglês.Vai assinar contrato válido para as próximas cinco temporadas.



O Coventry vai manter uma pequena percentagem do passe.