Campeão luso de surf convidado de novo para etapa de Peniche do circuito mundial

Lusa Comentários 22 Fev, 2018, 16:26 / atualizado em 22 Fev, 2018, 17:00 | Surf

A prova, designada Liga MEO Surf, vai ser disputada em cinco etapas, na Figueira da Foz, Ericeira, Porto ou Matosinhos, Praia Grande e Carcavelos ou Guincho, pela primeira vez com transmissão televisiva em direto, sob o mote da preservação da orla costeira e da promoção de uma melhor consciência ecológica.



“Em 2018, voltamos a repetir as ações de maior sucesso do ano passado, como a atribuição ao campeão nacional de surf do tão desejado ‘wildcard’ para o MEO Rip Curl Pro, em Peniche. Também a aposta nos mais novos, volta às praias nacionais com o MOCHE Groms Cup, um desafio por etapa para 12 surfistas sub-16, em quadro misto masculino e feminino”, explicou o presidente da Associação Nacional de Surfistas, Francisco Rodrigues.



Além do convite para a 10.ª passagem do circuito mundial por Peniche, a competição conta com um ‘prize-money’ de 90 mil euros.



Em 2017, Vasco Ribeiro conquistou o seu quarto título de campeão nacional, sucedendo a Pedro Henrique, enquanto a luso-brasileira Carol Henrique sagrou-se bicampeã.