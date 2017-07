Frederico Morais apura-se para a terceira ronda do Corona Open J-Bay

Lusa 17 Jul, 2017, 16:30 / atualizado em 17 Jul, 2017, 16:31 | Surf

Em Jeffreys Bay, na África do Sul, num confronto entre dois estreantes no circuito mundial, ‘Kikas’, com 15,17 pontos (7,17 e 8,00) superiorizou-se ao brasileiro Ian Gouveia, que terminou com 14,00 (7,00 e 7,00).



Na próxima ronda, o português vai encontrar o australiano Connor O'Leary.



O dia ficou marcado pela lesão do norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão, que partiu dois ossos do pé direito e deverá ter de ser operado.



“Pareceu que bati com um martelo no meu pé com o máximo de força que consegui. Parece que estou a dar à luz pelo meu pé neste momento”, escreveu Slater na sua conta oficial na rede social Instagram.



O brasileiro Felipe Toledo beneficiou da lesão de Slater e já garantiu a presença na ronda seguinte.