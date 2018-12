Futuros campeões de surf competem nas ondas do norte

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Dez, 2018, 10:04 / atualizado em 03 Dez, 2018, 10:04 | Surf

Afonso Antunes e Concha Balsemão, foram os atletas apurados para competir por Portugal na final com os melhores atletas de sub-16.



A prova Rip Curl GromSearch começou na Austrália em 1999 e é uma das maiores rampas de lançamento dos melhores surfistas mundiais. Gabriel Medina (Brasil), Kolohe Andino (USA), Felipe Toledo (Brasil), Jordy Smith (África do Sul) e Tyler Wright (Austrália) são alguns dos atletas que começaram a sua carreira no Rip Curl GromSearch e que atualmente competem na WSL (World Surf League).



Nos sub-12 masculino e sub-12 feminino, Matias Canhoto e Constância Simões repetiram as vitórias da etapa da Costa da Caparica e de Peniche. Na categoria dos sub-14, foi Francisco Ordonhas quem levou a melhor e, no feminino, Constância Simões, que regressou ao pódio nesta terceira e última etapa.



Competição ao rubro na categoria dos sub-16, com Joaquim Chaves a sagrar-se vencedor desta terceira etapa, juntamente com a atleta Concha Balsemão que voltou a levar o troféu para casa.

Com as três etapas concluídas, é Afonso Antunes e Concha Balsemão que vão agora representar Portugal na grande final mundial que será disputada num spot ainda a anunciar para “manter a excitação e o suspense até ao fim”. Em 2017, a prova teve lugar em Hossegor, França, e coroou Guilherme Ribeiro como campeão europeu GromSearch de sub16.



A edição deste ano do Rip Curl GromSearch já viajou por 15 spots europeus e reuniu mais de 5 mil atletas nas diferentes provas. Em Portugal, a competição arrancou na Costa da Caparica, passando por Peniche, terminando agora nas ondas do norte, inserida no cartaz do “Porto & Matosinhos Wave Series 2018”.



Segundo a Rip Curl, metade dos campeões do GromSearch vingaram, mais tarde, no WSL World Tour. Uma das muitas razões que alicia os jovens surfistas para esta prova, onde têm a possibilidade de mostrarem o seu talento e partilharem experiências com os colegas.