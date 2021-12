Surf. Yolanda Sequeira termina circuito de qualificação no 19.º lugar

Yolanda Sequeira terminou o Michelob ULTRA Pure Gold Haleiwa Challenger entre as 13.ªs classificadas, com o quarto lugar no primeiro "heat" dos quartos de final, ao somar 6,27 pontos (3,4 e 2,87), sendo batida pela havaiana Pua Desoto (6,74), pela francesa Vahine Fierro (7,7) e pela norte-americana Alyssa Spencer (7,73).



Com este desfecho, a algarvia, quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, encerrou o ano no 19.º posto, com 10.400 pontos, a 4.500 pontos da última apurada para o circuito mundial (WCT), a havaiana Luana Silva, sétima colocada e vencedora da etapa da Ericeira, que "ocupou" a vaga da compatriota Carissa Moore, campeã do mundo e sexta nesta hierarquia.



Igualmente fora dos lugares de promoção, Teresa Bonvalot, que tinha sido eliminada na segunda ronda na prova havaiana, terminou a temporada no 22.º lugar, com 9.200 pontos, e Carolina Mendes no 38.º, com 6.250.



A prova foi vencida pela havaiana Bettylou Sakura Johnson, que bateu na final as compatriotas Gabriela Bryan e Carissa Moore e a australiana India Robinson.



No "ranking" masculino, Vasco Ribeiro também ficou afastado dos lugares de subida ao WCT, ao finalizar o ano no 33.º posto, com 7.700 pontos, ligeiramente atrás de Frederico Morais, 29.º neste circuito, com 8.650, depois de ter alcançado a melhor classificação de sempre no principal (10.º).



O costa-riquenho Carlos Muñoz, que foi apontado como substituto de "Kikas" em Tóquio2020 mas não chegou a tempo de competir à capital japonesa, foi o último apurado para o WCT, ao assegurar o 15.º posto, com 10.650.