Surfista Tomás Fernandes avança na Ericeira, Miguel Blanco eliminado

25 Set, 2018

Com 12,7 pontos, Tomás Fernandes venceu a 15.ª bateria, superiorizando-se ao italiano Leonardo Fioravanti (11), ao brasileiro Jesse Mendes (8,64) e ainda ao costa-riquenho Noe Mar McGonagle (8,46).



Após a vitória no segundo dia de competição, em que apenas se realizaram nove ‘heats’, o surfista da Ericeira mostrou-se satisfeito pelo desempenho na onda que considera ser umas das melhores do mundo.



“Estou feliz por avançar no evento e espero conseguir fazer ainda melhor no próximo ‘heat’. As ondas estavam demoradas e o sete que tive na minha primeira onda deu-me logo a liderança. Esta é uma onda muito especial para mim e considero-a uma das melhores do Mundo”, resumiu o atual 158º do ‘ranking’ de qualificação.



Para a terceira ronda, o português já conhece o nome de dois dos três adversários que vai enfrentar, o norte-americano Ian Crane e o australiano Soli Bailey.



Já Miguel Blanco, 94.º da hierarquia de qualificação, teve uma bateria para esquecer na praia de Ribeira D´Ilhas, não fazendo melhor do que 9,33 pontos e consequente quatro lugar do 13ª ‘heat’, atrás do japonês Kanoa Igarashi, primeiro, com 15, Soli Bailey, segundo, com 12,30, e do havaiano Joshua Moniz, que obteve 11,90.



Os portugueses Frederico Morais e Vasco Ribeiro ainda não competira, mas ‘Kikas’ já sabe que vai defrontar, no 21.º ‘heat’, o francês Charly Martin, o australiano Davey Cathels e o brasileiro Lucas Silveira e Vasco vai enfrentar, no 24.º, os brasileiros Willian Cardoso e Flavio Nakagima e o australiano Kalani Ball.



O EDP Billabong Pro Ericeira, cujo período de espera termina no domingo, é uma das três etapas portuguesas do circuito mundial de qualificação e a mais ‘valiosa’, com 10.000 pontos.