Seleção já só pensa no jogo com a Rússia

Mário Aleixo - RTP 19 Jun, 2017, 08:24 / atualizado em 19 Jun, 2017, 08:25 | Taça das Confederações

Esta segunda feira de manhã a seleção portuguesa de futebol treina ainda em Kazan e viaja durante a tarde para Moscovo, onde na quarta-feira vai defrontar a Rússia na segunda jornada do Grupo A da Taça das Confederações.



Depois do empate (2-2) com o México na estreia, Portugal vai voltar a treinar no centro de estágios do Rubin Kazan, nos arredores da cidade, numa sessão que está agendada para as 9h00 hora de Lisboa e em que os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social.



É esperado que o selecionador Fernando Santos poupe os jogadores que foram titulares domingo na Arena Kazan e trabalhe apenas com os que não foram utilizados perante os aztecas.



Às 14h30 de Lisboa, a comitiva lusa viaja para Moscovo, estando agendada a sua chegada à capital russa para as 16h00.



Para trás ficou o empate com a seleção mexicana e as palavras de rescaldo do selecionador nacional, Fernando Santos, que lamentou os primeiros 20 minutos da equipa nacional onde se cometeram alguns erros não deixando de dar mérito ao adversário.





Após o empate o capitão da seleção lusa, Cristiano Ronaldo, apelou à tranquilidade e disse acreditar no apuramento para as meias-finais. O avançado fez questão de afirmar que a equipa continua a acreditar no apuramento e indicou o campinho: "EStamos bem e tranquilos, agora é pensar no próximo jogo e ganhar".O Rússia-Portugal está marcado para quarta-feira, às 16h00, na Arena Otkrytie.