Braga e Benfica lutam por um lugar nas "meias" da Taça

O Benfica visita o SC de Braga, no Minho, pouco mais de um mês após os bracarenses terem imposto aos encarnados o primeiro desaire da temporada, por 3-0, a 30 de dezembro do ano passado, para a I Liga.



As duas equipas apresentam-se na máxima força.





Nos bracarenses Ricardo Horta foi o último a recuperar.





No lançamento da partida Artur Jorge, treinador do SC Braga admitiu: “Temos a ambição de ganhar, mas temos que ser muito melhores, mais capazes e competentes do que nesse jogo. Queremos ser felizes novamente e estamos preparados para ir em busca do que queremos”.





No Benfica a última recuperação é a do avançado encarnado Gonçalo Ramos que deve regressar às opções do treinador Roger Schimdt. O avançado deverá voltar a ser aposta depois de ter treinado sem limitações e poderá ser lançado frente ao Sporting de Braga. O futebolista sofreu uma lesão no dia 26 de janeiro na partida frente ao Paços de Ferreira. O jovem português está a realizar uma época muito produtiva ao serviço do Benfica, depois de ter apontado 18 golos e realizado três assistências. Face à lesão lesão muscular na coxa esquerda, o avançado perdeu os jogos em Arouca e em casa frente ao Casa Pia.



Na antevisão do encontro Roger Schimdt, treinador do Benfica considerou: “Sempre que vamos para um jogo há um adversário que quer o mesmo que nós e no futebol temos de aceitar que, às vezes, a outra equipa consegue o melhor desfecho, foi o que aconteceu nesse jogo. Mas amanhã [quinta-feira] é outro jogo, outra competição e outra oportunidade para mostrarmos que podemos conseguimos ganhar em Braga”.







Se as "águias" eliminaram Caldas, Estoril Praia e Varzim, todos fora da Luz, os minhotos impuseram-se ao Felgueiras e aos vizinhos Moreirense e Vitória de Guimarães, estes dois na "Pedreira".





Benfica e SC Braga estiveram frente a frente na Taça de Portugal por 11 ocasiões, a última das quais em 2020/21, na decisão da prova rainha, vencida pelos "arsenalistas" por 2-0.



O histórico entre Benfica e SC Braga é bastante favorável ao clube da Luz no total das competições. Em 154 jogos, os encarnados somam 100 vitórias (66%), 30 empates (20%) e 24 derrotas (14%), além de 356 golos marcados contra 139 sofridos.



No entanto, os últimos encontros com os "arsenalistas" não têm sido fáceis para o Benfica. Nos últimos dois embates, ambos para a I Liga, o SC Braga venceu por 3-0 (em dezembro de 2022) e 3-2 (em abril de 2022). Contudo, no embate anterior, em novembro de 2021, o Benfica goleou por 6-1.





O vencedor deste duelo terá pela frente nas meias-finais ou Casa Pia, da I Liga, ou Nacional, outro resistente da II Liga, que também jogam esta quinta-feira, às 18h30, no Estádio Nacional, em Oeiras.



Tal como tem vindo a suceder no campeonato, os lisboetas também têm surpreendido na Taça de Portugal, atingindo pela primeira vez esta fase, enquanto os madeirenses procuram chegar pela quarta vez na história às meias-finais.