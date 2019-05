Faltam dois dias para a final da Taça de Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Mai, 2019, 09:02 / atualizado em 23 Mai, 2019, 09:06 | Taça de Portugal

As duas equipas preparam o encontro que fecha oficialmente a época de 2018/19.



A formação azul e branca já sabe que não conta com Corona que cumpre um jogo de castigo por tentativa de agressão no último jogo do campeonato.



São esperados cerca de 15 mil adeptos azuis e brancos no Estádio do Jamor.



A equipa verde e branca treinou terça-feira no Estádio Nacional, na quarta cumpriu o habitual dia de folga semanal e esta quinta está de volta ao trabalho.



Doumbia continua em dúvida e a fazer tratamento a uma tendinopatia na anca direita.