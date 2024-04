FC Porto e Vitória começam a lutar por um lugar na final da Taça

A equipa portuense, que venceu as duas últimas edições da prova, desloca-se a Guimarães para defrontar a equipa minhota no primeiro "round" da eliminatória, em jogo com início às 20h15, que será arbitrado por Nuno Almeida.





Sem poder contar com os lesionados Zaidu e Marcano, Sérgio Conceição vê-se ainda privado dos contributos de Francisco Conceição e Diogo Costa, expulsos na derrota na Amoreira, que espoletou uma onda de críticas na direção de António Nobre e restante equipa de arbitragem.





De realçar que, com exceção das referidas ausências forçadas, os dragões deverão apresentar-se com o onze mais próximo da máxima força. Cláudio Ramos é opção natural para render Diogo Costa, ficando no ar a dúvida se Pepê ocupa ou não a direita deixada de vago por Francisco Conceição.





Na conferência de antevisão, o técnico portista sublinhou que o desafio não serve "para salvar nada", apontando ao objetivo de chegar à final da Taça, mediante uma eliminatória plena de "competência".





Sobre a equipa vitoriana, Conceição foi perentório na análise: "É uma equipa bastante capaz nas transições defesa-ataque, mas tem outros momentos muito interessantes. Eles têm tido uma época muito boa, estão num bom momento e com uma boa atmosfera. Espera-nos um jogo difícil, tal como são todos".





Já Álvaro Pacheco referiu que, chegar ao Jamor, "é um sonho de criança", considerando que não sente um "dragão" fragilizado, após o desaire no Estádio António Coimbra da Mota.





Com Telmo Arcanjo e Jorge Fernandes ausentes por indisponibilidade física, o treinador vitoriano confirmou o saudoso regresso de Bruno Varela, dois meses depois da última aparição. Além da referida alteração, não se vislumbram alterações de maior na estrutura a ser apresentada neste primeiro embate.

Portistas com histórico favorável



O FC Porto é o segundo clube com mais troféus conquistados na Taça de Portugal, com 19 cetros, apenas superado pelo Benfica, recordista da prova, com 26, enquanto o Vitória de Guimarães tem apenas um título, alcançado em 2012/13, graças à vitória na final sobre os 'encarnados', por 2-1.



Os "dragões", que recebem os vimaranenses na partida da segunda mão, marcada para 17 de abril, procuram atingir a final da competição pela 34.ª vez, número muito superior ao do adversário, que persegue a oitava presença no jogo decisivo.



Na final, agendada para 26 de maio, provavelmente no Estádio Nacional, em Oeiras, está já o Sporting, que na terça-feira afastou o Benfica na outra meia-final, ao empatar 2-2 no Estádio da Luz, depois de ter vencido por 2-1 na primeira mão.