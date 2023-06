Taça de Portugal. FC Porto e Braga lutam pelo troféu

Bracarenses lutam contra a lógica



Do lado oposto, o treinador Artur Jorge também está privado do defesa Nuno Sequeira, que foi operado ao joelho esquerdo, enquanto os colegas de setor Borja e Tormena estão em dúvida para o último encontro da época, na qual o Sporting de Braga tentará reeditar os triunfos de 1966, 2016 e 2021.



Há sete anos, os minhotos bateram o FC Porto no jogo decisivo com dramatismo, no desempate por grandes penalidades (4-2, após empate 2-2 no tempo regulamentar e prolongamento), desforrando-se da derrota sofrida frente aos portuenses nas finais de 1977 (1-0) e 1998 (3-1).





Foi, precisamente, em 1998 que os atuais treinadores de FC Porto e Sporting de Braga se defrontaram dentro do terreno de jogo, tendo sido ambos titulares e com o avançado Sérgio Conceição a levar a melhor sobre o defesa Artur Jorge, tendo, inclusive, efetuado a assistência para um dos golos dos "dragões".



O palmarés do FC Porto - que venceu duas das três últimas edições da prova, com o êxito bracarense de permeio -, é bastante mais exuberante, com 18 troféus conquistados, mais um do que o Sporting e menos oito em relação ao recordista Benfica (26).





Percurso até à final



A caminhada poderia, no entanto, ter-se ficado pelas meias-finais, nas quais esteve quase a ser obrigado a decidir a presença no Jamor no desempate por grandes penalidades, frente ao Famalicão, que bateu por 2-1 na primeira mão e perdeu pela mesma margem em casa, na segunda, virando para 3-2 com dois golos marcados para lá dos 120 minutos, no prolongamento.



A equipa azul e branca entrou de rompante na competição, com vitórias robustas sobre o Anadia, da Liga 3, por 6-0, Mafra, da II Liga, por 3-0, e o primodivisionário Arouca, por 4-0, antes de sentir as primeiras dificuldades nos quartos de final, no reduto do Académico de Viseu, também da II Liga, onde ganhou por 1-0.



O Braga fez um trajeto inverso, com vitórias tangenciais sobre Felgueiras 1932 (Liga 3) e Moreirense (II Liga), ambas por 2-1, e o rival Vitória de Guimarães (I Liga), por 3-2, afastando o Benfica no desempate por penáltis (5-4, após empate 1-1) e goleando por 5-0 na visita ao Nacional, do segundo escalão, na primeira mão das meias-finais, antes de empatar 2-2 na segunda.



A final da Taça de Portugal da época 2022/23 realiza-se no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, entre o FC Porto, detentor do troféu, e o Sporting de Braga, em jogo com início às 17h15 e que será dirigido pelo árbitro João Pinheiro.