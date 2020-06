Covid-19. Troicki testou positivo no Adria Tour

Troicki, atual número 184 do "ranking" mundial, confirmou que testou positivo, bem como a sua mulher, que está grávida.



Antes, o croata Borna Coric e o búlgaro Grigor Dimitrov, que também participaram no torneio, já tinham confirmado que testaram positivo ao novo coronavírus. Além dos tenistas, Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, e Marko Paniki, preparador físico de Novak Djokovic, também confirmaram estar infestados.



Djokovic, número um mundial, também já foi testado, mas os resultados ainda não são conhecidos.



Além de jogos de exibição, o torneio incluiu também eventos fora dos "courts", como jogos de futebol e de basquetebol com todos os tenistas, incluindo Djokovic, e festas em discotecas.



O torneio arrancou em Belgrado, capital da Sérvia, e a segunda ronda da competição foi em Zadar, na Croácia.



A final do Adria Tour, que deveria ter decorrido no domingo, acabou por ser cancelada, devido ao caso positivo de Dimitrov, o primeiro a ser revelado.