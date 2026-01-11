Francisco Cabral venceu na final de pares do torneio de ténis de Brisbane
O português Francisco Cabral, que faz dupla com o austríaco Lucas Miedler, venceu hoje a final da variante de pares masculinos do torneio de ténis ATP250 de Brisbane, na Austrália.
Os terceiros cabeças de série venceram os britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, por 3-6, 6-3 e 8-10, numa partida que durou uma hora e 23 minutos.
O primeiro parcial começou com os britânicos, os primeiros cabeças de série do torneio a quebrarem o serviço da dupla luso-austríaca. Mas Cabral e Miedler recuperaram e passaram mesmo para a frente, fechando depois o `set`.
Cash e Glasspool responderam no segundo parcial, em que voltaram a ganhar vantagem, mas que desta vez conseguiram manter.
No terceiro e decisivo `set`, que na variante de pares se joga num `tie-break` até aos 10 pontos, a dupla luso-austríaca e fechou o encontro em 8-10.
Francisco Cabral e Lucas Miedler encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.
Cabral e Miedler formaram dupla pela primeira vez em abril de 2025, tendo conquistado no primeiro ano juntos os títulos em Gstaad, Hangzhou e Atenas.