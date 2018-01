Nadal em frente sem problemas no Open da Austrália

Lusa 19 Jan, 2018, 16:29 | Ténis

Finalista do primeiro torneio do ‘Grand Slam’ em 2017, Nadal continuou a sua caminhada em Melbourne e continua sem ceder qualquer ‘set’, ‘despachando’ desta vez o bielorrusso Damir Dzumhur, 28.º cabeça de série, por 6-1, 6-3 e 6-1, em uma hora e 50 minutos.



“Foi um bom encontro, como é óbvio. Quando se ganha 6-1, 6-3 e 6-1 na terceira ronda, é sempre um grande resultado, não? Sem jogar bem é impossível ter este tipo de resultados. Por isso, estou feliz. Feliz por ter passado para a quarta ronda. São boas notícias”, disse.



Na próxima ronda, Nadal vai encontrar o argentino Diego Schwartzman, 24.º cabeça de série, a quem venceu nos três confrontos anteriores, sem ceder qualquer ‘set’.



O búlgaro Grigor Dimitrov, terceiro pré-designado, também seguiu em frente, ao afastar o russo Andrey Rublev, 30.º, por 6-3, 4-6, 6-4 e 6-4, marcando encontro com o australiano Nick Kyrgios.



Num dos mais aguardados encontros do dia, o tenista da casa, 17.º cabeça de série, continua a sua série invicta esta temporada e venceu o francês Jo-Wilfred Tsonga, 15.º, por 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (8-6) e 7-6 (7-5), após três horas e 17 minutos.



Numa reedição da final do Estoril Open de 2017, o espanhol Pablo Carreno-Busta, 10.º cabeça de série, voltou a levar a melhor sobre o luxemburguês Gilles Muller, 23.º, vencendo por 7-6 (7-4), 4-6, 7-5 e 7-5.



Nos oitavos de final, o espanhol vai encontrar o ‘carrasco’ do português João Sousa, o croata Marin Cilic, sexto pré-designado e que hoje afastou o norte-americano Ryan Harrison, por 7-6 (7-4), 6-3 e 7-6 (7-4).



A surpresa do dia veio do quadro feminino, com a eliminação da letã Jelena Ostapenko, sétimo cabeça de série e vencedora de Roland Garros, frente à estónia Anett Kontaveit, 32.ª, por 6-3, 1-6 e 6-3.



A dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda do ‘ranking’ mundial, seguiu em frente, depois de afastar a holandesa Kiki Bertens, 30.ª cabeça de série, por 6-4 e 6-3, regressando à quarta ronda em Melbourne cinco anos depois.



O conto de fadas da ucraniana Marta Kostyuk, de 15 anos e a mais nova tenista na terceira ronda em Melbourne desde Martina Hingis em 1996, terminou às mãos da compatriota Elina Svitolina, quarta cabeça de série, por 6-2 e 6-2.



Na parte inferior do quadro são quatro as tenistas sem estatuto de cabeça de série a atingir os oitavos de final: a croata Petra Martic, a belga Elise Mertens, a checa Denisa Allertova e a espanhola Carla Suárez.