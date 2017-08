Pelotão da Volta a Portugal corre a pensar na Torre

Mário Aleixo - RTP 13 Ago, 2017, 10:04 | Volta a Portugal

O ciclista espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) deverá viver o seu último dia tranquilo na defesa da camisola amarela da Volta a Portugal, na oitava etapa, essencialmente plana, que vai ligar Gondomar a Oliveira de Azeméis.



Com as etapas decisivas à espreita, Alarcón espera não enfrentar ataques dos adversários, sobretudo do italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), segundo da geral a 24 segundos, e do espanhol Vicente García de Mateos, terceiro a 30, já que apenas a explosiva chegada a Oliveira a Azeméis pode causar surpresas.



Os 121 corredores vão iniciar os 159,8 quilómetros da oitava etapa em Gondomar, de onde partem, às 13h10, em direção às metas volantes de Foz do Sousa (8,7 km) e Castelo de Paiva (43,7), que antecedem a contagem de terceira categoria de Vila Viçosa (59,2).



Seguem-se outras duas contagens de montanha, a de segunda categoria de Gamarão, ao quilómetro 87,3, e a de terceira, do Chão do Ave, 20 quilómetros mais à frente.



Depois de uma primeira passagem pela meta, o pelotão ainda encontra o último "sprint" intermédio da jornada, em Nogueira do Cravo, antes de lutar pela vitória de etapa, na traiçoeira chegada a Oliveira de Azeméis, prevista para cerca das 17h30.



Na etapa de sábado brilhou o jovem António Barbio, da EFAPEL, que chegou isolado à meta com 1m07s de vantagem sobre os principais candidatos à vitória na prova.