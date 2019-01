Clássico Sporting-Porto pode alterar topo da I liga

RTP Comentários 12 Jan, 2019, 10:29 / atualizado em 12 Jan, 2019, 11:11 | 1.ª Liga

Depois de terem despedido o treinador José Peseiro e de terem partido para uma série de jogos vitoriosos com o novo treinador, o holandês Marcel Keizer, os ‘leões’ voltaram a ceder pontos e, nas últimas três jornadas, somaram duas derrotas, que os atiraram para o quarto posto, a oito pontos dos portistas, líderes destacados.





Enquanto o Sporting não pode pensar noutro resultado que não seja a vitória, o FC Porto desloca-se a Lisboa instalado na liderança, com quatro pontos de vantagem para o Benfica – venceu na sexta-feira nos açores por 2-0 – e menos um jogo disputado.





Hugo Miguel dirige clássico entre Sporting e FC Porto

Hugo Miguel, da associação de Lisboa, vai dirigir hoje o encontro entre o Sporting e o FC Porto, da 17.ª jornada da I Liga de futebol, de acordo com informação publicada no site da Liga de clubes.









O lisboeta vai ser assistido por Ricardo Santos e Bruno Trindade, com Tiago Martins, também da associação de Lisboa, a ser o videoárbitro.



Hugo Miguel vai dirigir pela terceira vez um encontro entre 'leões' e 'dragões' no campeonato, naquele que será o quinto clássico da carreira - esteve duas vezes em jogos entre Sporting e Benfica.



Em janeiro de 2016, o juiz da associação de Lisboa esteve no triunfo do Sporting sobre o FC Porto, por 2-0, em Alvalade, e, cerca de um ano depois, em fevereiro de 2017, dirigiu o triunfo dos 'azuis e brancos' em casa, por 2-1.



Esta temporada, Hugo Miguel já arbitrou um encontro de cada uma das equipas - derrota do Sporting em casa do Portimonense (4-2) e vitória do FC Porto no terreno do Boavista (1-0).



O Sporting, quarto classificado, com 34 pontos, recebe hoje, às 15:30, o FC Porto, líder, com 42.







Encontros na 17.ª Jornada



Além do encontro de Alvalade, realce hoje para outro encontro da 17.ª jornada, com o Boavista a receber o Marítimo.



Rio Ave - Vitória de Setúbal, 20:00







RTP com Lusa



Programa e resultados da 17.ª jornada:- Quinta-feira, 10 jan:Portimonense - Sporting de Braga, 1-1 (1-0 ao intervalo)- Sexta-feira, 11 jan:Santa Clara – Benfica, 0-2 (0-1)Desportivo das Aves – Feirense, 1-1 (1-0)Vitória de Guimarães – Moreirense, 1-0 (0-0)- Sábado, 12 jan:Sporting - FC Porto, 15:30Boavista – Marítimo, 20:30- Domingo, 13 jan:Nacional – Belenenses, 15:00Desportivo de Chaves – Tondela, 17:30