Moreirense motivado para ganhar Sporting menos lírico mas mais pragmático

"Este é um Sporting muito mais pragmático e muito mais realista em relação ao Sporting da época anterior ou de há duas épocas. É um Sporting menos lírico e menos atrevido, mas mais pragmático. Mas, também temos a certeza que nenhuma equipa ganha eternamente e há sempre um dia em que as coisas correm menos bem", disse o técnico dos minhotos, NA conferência de imprensa de antevisão da partida.

Manuel Machado garantiu que o Moreirense, que segue em 16.º lugar, com cinco pontos, tem "ambição" para ganhar aos ?`leões`, que lideram, ao lado do FC Porto, o campeonato, com 18 pontos, e ainda não perderam qualquer jogo.

"Jogamos no nosso terreno. Podemos, eventualmente, pontuar e se possível ganhar. Estamos centrados em cada um dos momentos em ganhar", disse Manuel Machado, técnico que na época 2003/2004 venceu o Sporting por 1-0 exatamente quando treinava o emblema de Moreira de Cónegos. Mas o bom resultado de há 14 anos não ilude o treinador vimaranense.

Segundo o técnico do Moreirense, muita coisa mudou: "Estamos a viver uma outra realidade e agora temos é de nos concentrar no jogo de amanhã (sábado). Temos pela frente uma tarefa muito difícil. Temos uma equipa nova, com 22 novos jogadores, uma equipa em construção. O nível exibicional da equipa, tendo em conta o pouco trabalho que tem, é relativamente positivo. Do ponto de vista do rendimento, penso que neste momento temos um/dois pontos a menos do que era suposto".

A receção ao clube de Alvalade está a ser encarada em Moreira de Cónegos como um jogo "em que nada há a perder" e como "uma janela muito interessante para os profissionais", os quais estão, garantiu Machado, com "níveis máximos de motivação".

"(Para fazer frente ao Sporting será preciso) organização, grandes níveis de concentração, capacidade de sofrimento, decisões de quem ajuíza justas. E, no futebol, há fatores aleatórios. É preciso uma pontinha de sorte e isso também se procura", concluiu o treinador.

Moreirense e Sporting defrontam-se sábad,o pelas 18:15 horas, no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras, num jogo com arbitragem de Luís Godinho, da associação de futebol de Évora.

