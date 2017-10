Sporting e Benfica não deixam FC Porto fugir na classificação

Mário Aleixo-RTP 23 Out, 2017, 07:31 / atualizado em 23 Out, 2017, 07:31 | 1.ª Liga

A equipa de Jorge Jesus precisou de meia parte para resolver o jogo perante um Desportivo de Chaves que cumpriu a promessa feita pelo seu treinador, Luís Castro, de enfrentar o Sporting olhos nos olhos, ousadia que pagou com uma derrota pesada (5-1).



Esta visão cândida de Luís Castro, de defrontar os "grandes" sem receio, como já tinha feito com Benfica e FC Porto, proporciona até espetáculos agradáveis para os espetadores, mas também derrotas, algumas pesadas, para a sua equipa, geralmente macia, pouco agressiva e a jogar no campo todo, deixando muitos espaços entre setores, nomeadamente no defensivo.



O Sporting arrumou a questão do vencedor aos 39 minutos, quando Acuna marcou o terceiro golo e deu até para o ponta de lança holandês dos "leões", Bas Dost, que vinha de uma "seca" assinalável de golos, fazer um "hat-trick", com dois golos a abrir, aos seis e 15, e outro a fechar, aos 75, a fazer o 5-0. O argentino bisaria, aos 58.

Dupla Jonas/Seferovic resolve para o Benfica

Dois penáltis marcados por Jonas e um golo de Seferovic asseguraram a vitória do Benfica em casa do Desportivo das Aves por 3-1, que assim manteve os cinco pontos de atraso que leva em relação ao FC Porto, enquanto a equipa avense segue com apenas uma vitória na prova, no 16º lugar da tabela, podendo ser ultrapassada pelo Moreirense, que recebe o Sp. Braga, esta segunda-feira.



O Benfica, que surgiu na Vila das Aves com Svilar e Diogo Gonçalves a repetir titularidade, Jonas e Seferovic de regresso e Pizzi no banco, adiantou-se no marcador aos 28 minutos, de penálti, por Jonas, após derrube de Washington a Diogo Gonçalves.



Aos 50 minutos, após um 'disparo' de Jonas contra a defesa do Aves, o ressalto acabou para sobrar para Salvio, que tirou Nelson Lenho da frente e desviou a bola de Quim, proporcionando a Seferovic o toque final para o segundo golo do Benfica.



Na estreia no campeonato de Lito Vidigal, o Desportivo das Aves, mesmo assim, não deixou de se bater pelo golo, algo que acabou por acontecer aos 76 minutos, altura em que Paulo Machado, de canto, atirou a bola para a zona do primeiro poste, permitindo a Defendi antecipar-se a Seferovic, fazendo um cabeceamento indefensável para Svilar.



O Benfica acabou por selar o resultado com mais um penálti, que gerou grande contestação. Jonas derrubou Nildo antes de fazer um passe longo para Pizzi, mas o árbitro nada assinalou, acabando o médio, entrado aos 67 minutos, por ser carregado e o brasileiro por 'bisar' de penálti.



Quim sofreu, assim, três golos, no dia em que se tornou o jogador mais velho de sempre a atuar na I Liga. Aos 41 anos, 11 meses e nove dias, o antigo jogador de Benfica e Sp. Braga ultrapassou Bento, que tinha alinhado, em 1990, com 41 anos, 10 meses e 25 dias.