Sporting-FC Porto a 1 de outubro, FC Porto-Benfica a 1 de dezembro

Lusa 08 Set, 2017, 21:13 | 1.ª Liga

De acordo com o comunicado da Liga de Clubes, que avançou com as alterações e os horários dos jogos da sexta à 14.ª jornadas, o duelo entre ‘leões’ e ‘dragões’, que será o primeiro clássico da temporada, terá inicio às 18h00, no Estádio José Alvalade.



Dois meses depois, novo jogo ‘grande’, com o FC Porto a receber o Benfica, às 20h30, numa sexta-feira.



Na sexta jornada, no próximo fim de semana, o Benfica é o primeiro dos três’ grandes’ a entrar em ação, na visita ao Boavista, num jogo que está agendado para o dia 16 de setembro (sábado), às 18h15.



Pouco depois, às 20h30, o Sporting recebe o Tondela, enquanto no dia seguinte, é a vez do FC Porto atuar, na deslocação ao campo do Rio Ave, às 18h00.