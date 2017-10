Tudo igual na frente do campeonato da I Liga

Mário Aleixo - RTP 02 Out, 2017, 08:40 / atualizado em 02 Out, 2017, 08:41 | 1.ª Liga

Os “dragões” são líderes com 22 pontos seguidos dos “leões” com 20 e das “águias” com 17.



Ainda com um degrau de diferença seguem-se Marítimo (16 pontos), Sp. Braga (15) e Rio Ave (14).



A jornada do último fim de semana, a oitava, ficou marcada pelo empate a zero no clássico Sporting-FC Porto e na igualdade a um golo no Marítimo-Benfica.



No rescaldo desta ronda o treinador dos portistas, Sérgio Conceição, revelava que o ambiente no seio da equipa é ótimo e a crença na conquista do título de campeão é inabalável.





Do lado dos sportinguistas o técnico, Jorge Jesus, viu equilíbrio no jogo com o rival nortenho e discordou do treinador adversário de que a existir um vencedor esse seria o FC Porto.O Benfica não aproveitou o empate entre os dois outros candidatos ao título e ficou-se pela conquista de um ponto no Funchal.O treinador, Rui Vitória, lamentou-se da falta de eficácia da sua equipa numa altura em que os índices de confiança são baixos.Segue-se uma paragem de 15 dias no campeonato para dar lugar aos compromissos da seleção nacional e a realização da terceira eliminatória da Taça de Portugal.