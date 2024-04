Vizela e Chaves lutam pela sobrevivência

Os vizelenses, que vem de três derrotas consecutivas, estão no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, em zona de despromoção direta, e já estão a seis pontos do Portimonense, que é 16.º, em lugar de disputa do play-off de manutenção.Já o Desportivo de Chaves, que não vence há seis jogos e também vem de três derrotas seguidas, é 18.º e último, com 19 pontos, a dois do Vizela e a oito dos algarvios, num jogo que pode ser decisivo para as aspirações das duas equipas.





Na antevisão ao duelo, o treinador dos vizelenses De la Barrera destacou um ingrediente fundamental para alcançar a permanência': "A união é a nossa maior fortaleza porque sem isso é impossível ganhar. Podemos falar de tática, de estratégia, de motivação, vinte mil coisas, mas, sem união, é impossível alcançar um objetivo tão importante".





Já Moreno, técnico dos flavienses, garantiu que o seu coletivo não irá desistir da difícil batalha: "(Encaramos o jogo) com a mesma seriedade e o mesmo profissionalismo que temos trazido até ao dia de hoje. Vai ser assim até ao último dia. É difícil este nosso momento, mas aqui não há ninguém que deite a toalha ao chão".





Num dos jogos mais importantes da época, nenhum dos treinadores deverá fazer mudanças estruturais significativas. Destaque para o regresso de Hugo Souza e Rúben Ribeiro às opções, após castigo. Os dois intervenientes devem entrar diretamente no onze montado pelo ex-Vitória SC.



A partida está agendada para as 20h15, em Vizela, e vai ser arbitrada por João Pinheiro.



A I Liga de futebol é liderada pelo Sporting, com 74 pontos e menos um jogo, enquanto em segundo está o Benfica, com 70, seguindo-se FC Porto e Sporting de Braga, ambos com 59.