Pedro Bastos e Miguel Miranda renovam pelos «Dragões»

Esta renovação com o base português, de 22 anos, contempla ainda a possibilidade de as duas partes prolongarem o vínculo até 2019/20: “É, para mim, um orgulho muito grande renovar com o meu clube. Desde sempre que o meu sonho era vestir esta camisola e estou muito feliz por confiarem em mim para continuar a fazê-lo. Vou trabalhar muito e dar tudo para conquistar títulos para o FC Porto, pois este é um clube que se alimenta de vitórias e títulos. Vamos voltar mais fortes na próxima época”.



Também Miguel Miranda renovou o contrato que o liga ao FC Porto por uma temporada, ficando assim assegurada a sua continuidade no plantel dos Dragões para 2017/18. Miguel Miranda regressou ao FC Porto no início de julho de 2016, depois de terminar o vínculo com a Ovarense.



O poste português, com 38 anos, 2,05 metros e 125 internacionalizações, iniciou-se como profissional no FC Porto, clube pelo qual se sagrou campeão nacional por três vezes: em 1997, 1999 e 2011.