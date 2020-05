Covid-19. Vietname espera receber Fórmula 1 em novembro

A pandemia de covid-19 obrigou a adiar a estreia do Vietname como palco de uma corrida de Fórmula 1 devido ao encerramento de fronteiras que foi decretado para combater o novo coronavírus.No entanto, as autoridades locais vão solicitar autorização à Federação Internacional do Automóvel (FIA) para a realização da corrida em 22 de novembro.Em cima da mesa, informa o portal oficial de notícias VnExpress, estão duas possibilidades: realizar a prova sem público, como previsto noutros países, ou apenas com público local nas bancadas.Até ao momento, foram cancelados ou adiados dez dos 22 Grandes Prémios previstos para esta temporada.

A FIA pretende arrancar com o Mundial em 5 de julho, na Áustria, mas aguarda ainda uma decisão das autoridades locais.