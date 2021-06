No outro jogo do Grupo F de Portugal, a Alemanha, três vezes campeã da Europa, recebe a campeã do Mundo França, na Arena de Munique, e muito provavelmente perante 14.500 adeptos. Será a reedição da meia-final de 2016, que foi favorável aos franceses, que venceram por 2-0, com dois golos do avançado Antoine Griezmann. Pode acompanhar o jogo no site da RTP dedicado ao Euro 2020.