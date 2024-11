Academia de Amadores de Música anuncia apoio de Câmara e Governo para encontrarem nova Sede

A Academia vai ter que mudar a sua sede nos próximos meses do edificio onde está no Chiado devido aos elevados custos com o aumento da renda.

Em declarações à Antena 1, Pedro Barata, presidente da direção da Academia está mais otimista depois de uma reunião na segunda-feira com o Ministério da Educação e esta terça-feira com a Câmara de Lisboa para discutirem a situação. E com uma visão mais otimista, fala de uma mudança de atitude para se encontrar um local alternativo que não comprometa o funcionamento normal da Instituição.





Neste momento há também uma Petição que numa semana alcançou 6700 assinaturas e é para ser entregue quando chegar às 7 mil, para que o assunto seja discutido na Assembleia da República.A Academia de Amadores de Música de Lisboa, fundada em 1884, é uma Escola de referência no ensino da música em Portugal, que vai ter de abandonar a atual sede, localizada na zona do Chiado, onde já se encontra há 67 anos.