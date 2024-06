Um filme português venceu o Prémio Cristal de Melhor-Curta-Metragem do Festival de Cinema de Animação de Annecy, em França.

Trata-se de um documentário intitulado "Percebes", de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, animado em aguarela e digital, sobre o ciclo de vida e a apanha deste crustáceo, no Algarve.



As autoras abordam também questões como o turismo massificado, a relação dos habitantes locais e o desordenamento da costa portuguesa.



O prémio foi atribuído na cerimónia de encerramento do festival de Annecy, que este ano teve Portugal como país convidado.