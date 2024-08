Mais de 20 moçambicanos e portugueses em concertos de música clássica em Maputo

Os espetáculos da segunda série da temporada de música clássica de Maputo, de 16 a 22 de agosto, vão realizar-se no Centro Cultural Moçambique-China, Montebelo Indy Congress Hotel e Biblioteca Nacional de Moçambique, todos espaços do centro de Maputo, indicou a organização à Lusa.

Quatro artistas portugueses do Quarteto de cordas de Matosinhos juntam-se aos 19 alunos do projeto Xiquitsi pela primeira vez para interpretar obras de F. Mendelssohn, F. Schubert, Vila--Lobos e Benjamin Britten, ao longo da segunda série de concertos de música clássica de Maputo.

"Esta temporada é reservada a instrumentos de corda, onde se vai celebrar a música clássica com o mesmo propósito do Xiquitsi que é levar este tipo de arte ao público", disse à Lusa a diretora executiva da Associação Kulungwana, Henny Matos, responsável pela conceção e materialização do projeto.

A responsável afirmou que a primeira série de concertos, em maio, reuniu 900 espetadores, sendo que para esta segunda série espera-se a presença de mais de 1.200.

O projeto de música clássica Xiquitsi, atualmente com 252 alunos, arrancou em 2012 em Maputo e pretende promover a inserção social de "jovens desfavorecidos", bem como a "capacitação profissional por intermédio do ensino coletivo de música", iniciando assim a formação da "primeira orquestra clássica em Moçambique", de acordo com a organização.