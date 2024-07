Morreu a atriz Shannen Doherty, protagonista de `Beverly Hills 90210`

A morte foi confirmada pela sua assessora de imprensa.

Nascida em Memphis, Tennessee, Doherty mudou-se para Los Angeles com a sua família aos 07 anos de idade e pouco depois tornou-se atriz.

Ainda em criança trabalhou em séries televisivas e em adolescente fez filmes como `Girls Just Want to Have Fun` (1985).

Em 1990, a atriz conseguiu um papel de destaque como Brenda Walsh na série televisiva `Beverly Hills 90210`, que retratava a vida de um grupo de jovens de elite e que se tornou um sucesso.

Junto com a fama veio o escrutínio da comunicação social e relatos de impulsividade e alcoolismo.

Doherty também participou na série `Charmed` e em alguns filmes.