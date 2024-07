A ascensão de Lamine Yamal no mundo do futebol

Messi 20 anos dando banho no Yamal de 6 meses. A vida dá umas voltas muy locas pic.twitter.com/BnmMaEP8ml — Júlia Garcia (@garciajulia) July 10, 2024 Com somente 16 anos e 362 dias, o talento do FC Barcelona bailou em frente à defesa gaulesa e, à entrada da área, atirou em arco perto do ângulo, indefensável. Um golo que valeu então o empate a uma bola, ao 21.º minuto.

O jovem de 16 anos, que atua no Barcelona, é uma das grandes estrelas de Espanha. E há uma imagem que, por estes dias, se tem tornado viral nas redes sociais.É uma fotografia do próprio Yamal, ainda bebé, ao lado de uma cara bem conhecida do futebol mundial: Lionel Messi.





Na sua estreia neste Europeu, diante da Croácia, Yamal já tinha escrito o seu nome na história como o titular mais jovem na fase final do torneio, com 16 anos, 11 meses e dois dias.



A nível mundial, destronou Pelé como o mais precoce a disputar uma meia-final de uma grande competição, pois o brasileiro, no Mundial de 1958 na Suécia, competiu com 17 anos e 144 dias, marcando, também à França, três golos no triunfo canarinho por 5-2.



Este foi o terceiro golo de Yamal em 13 presenças pela seleção de Espanha.





O adversário de Espanha na final do Euro 2024 vai sair do jogo desta quarta-feira entre Inglaterra e Países Baixos.