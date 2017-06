Alemanha e México medem forças na meia-final da Taça das Confederações, em futebol. O vencedor deste encontro tem lugar reservado na final do próximo domingo. A Alemanha, campeã do mundo, ou o México, vencedor da Gold Cup, competição continental da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF), jogam no estádio Fisht Olympic, em Sochi, com transmissão na RTP 1. A seleção mexicana sabe que pela frente tem o poder do futebol germânico, mas quer contrariar esse favoritismo. Em 2005, nesta mesma competição, os mexicanos só caíram no prolongamento por 4-3. (Foto: Reuters)