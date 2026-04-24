Alverca vence Arouca pela margem mínima

O Alverca ascendeu, provisoriamente, ao nono lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na receção ao Arouca por 2-1, na abertura da 31.ª ronda da prova.
Naves, aos nove minutos, e Marezi, aos 71, marcaram os golos dos anfitriões, enquanto Espen van Ee faturou para os forasteiros, que tinham vencido três dos últimos quatro jogos.
A formação de Custódio Castro passou a somar 38 pontos, contra 37 do Estoril Praia (10.º), anfitrião no domingo do Famalicão, e 35 ao Arouca, que caiu para 11.º, mantendo-se, provisoriamente, nove acima do Casa Pia (16.º), em lugar de play-off de manutenção.