Andebol Europeu2022. Portugal acredita na qualificação

O selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Ferreira, analisou a derrota de Portugal frente à Hungria (30-31), em Budapeste, no jogo da 2.ª jornada do Grupo B do Euro'2022, não escondendo a tristeza com o desfecho.



"Este grupo de pessoas que está aqui a combater pelo país não merecia, de certa forma, este tipo de resultados. A equipa jogou lindamente, conseguiu cumprir o plano e ser-lhe fiel do princípio ao fim, embora tenha havido algum detalhe, em termos de exclusões, que obrigou a alterar um pouco o que estava estabelecido. Tivemos algumas situações em que podíamos ter feito um bocadinho melhor. Podíamos ter passado para a frente [do marcador] e não passámos, mas são contingências do jogo e isto foi uma luta terrível de início até final", comentou o selecionador.



No entanto, para Paulo Jorge Pereira, a exibição deixa-o muito orgulhoso: "As cerca de 22 mil pessoas (na Arena de Budapeste) ficaram a perceber que em Portugal também se joga andebol e de bom nível".



Quanto ao futuro de Portugal na prova, o selecionador afirmou: "Agora sim, vamos fazer contas. Esperar que a Islândia ganhe os jogos todos e que uma boa vitória contra os Países Baixos possa ser suficiente. Mas vamos lutar até ao fim. Já percebemos que este grupo reage às dificuldades e vamos lutar até ao fim".







Também o andebolista Miguel Martins denotou esperança na qualificação de Portugal.







Apesar das derrotas com a Islândia e a Hungria, nas duas primeiras jornadas do Grupo B, Portugal alimenta ainda o sonho de passar para a main round (segunda fase de grupos) do Europeu de andebol que está a decorrer na Hungria e na Eslováquia.

As contas são simples, ainda que a nossa Seleção dependa de terceiros para dar o salto para a próxima fase. Primeiro, é preciso torcer pela vitória da Islândia sobre a Hungria, encontro marcado para as 17 horas desta terça-feira. Depois, às 19 horas, é preciso vencer os Países Baixos para garantir o apuramento e repetir o feito do último Europeu.





Em 2020, a equipa das quinas passou ao main round, ficou em terceiro no Grupo 2 e acabou derrota pela Alemanha no jogo de atribuição dos 5.º e 6.º lugares.