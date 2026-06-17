Argentina abre com tango de Lionel Messi

Em mais um ‘tango’ para a ‘lenda’, o jogador de 38 anos decidiu a ‘solo’ o encontro inaugurar dos argentinos, com golos aos 17, 60 e 76 minutos, para igualar o alemão Miroslav Klose como melhor marcador da história quase centenária dos Mundiais, com 16.



No dia em que se tornou o primeiro jogador a participar em seis mundiais, cumprindo o 27.º jogo, Messi mostrou, na sua 200.ª internacionalização pela Argentina, que continua a ser o melhor, o ‘rei’, deste e de ‘todos os tempos’.



O atual jogador do Inter Miami marcou o primeiro golo de fora da área, o segundo lá dentro, na recarga, de pé direito, a uma bola defendida para a frente pelo guarda-redes argelino, e o terceiro com mais um remate de fora da área, rasteiro e muito colocado, para o seu primeiro ‘hat-trick’ em Mundiais.



O jogo foi Messi, Messi e Messi, como referência, capitão e líder de uma Argentina que dominou o jogo com bola, sem acelerar muito, mas sempre em aparente controlo da situação, face a uma Argélia que poupou três craques para futuros compromissos.



O encontro começou, praticamente, com dois golos anulados por fora de jogo milimétricos, primeiro de Messi, aos cinco minutos, isolado por Lautaro, e depois por Chaibi, aos oito.



Mas, o terceiro valeu: aos 17 minutos, De Paul fez um passe no corredor central para Messi, que avançou com a bola e, ainda fora da área, atirou junto ao poste esquerdo de Luca Zidane - filho de Zinédine, nas bancadas -, que ainda tocou na bola.



Em vantagem, a Argentina tornou-se ‘dona’ da bola, controlando o jogo pela posse, como habitual, mas sem criar perigo, enquanto a Argélia só respondeu na parte final da primeira parte, com quatro ações de Chaibi, nenhuma capaz de assustar Dibu.



Já nos descontos, aos 45+5 minutos, Messi marcou um livre na esquerda para o coração da área e Mac Allister cabeceou por cima.



Scaloni lançou Molina ao intervalo e a Argentina veio para a segunda parte em busca do segundo golo, que Messi (51 minutos) e Lautaro (54) ameaçaram, antes de o técnico ‘albi-celeste’ lançar Alvarez e Nico González.



A Argentina chegou mesmo ao segundo, aos 60 minutos, num lance iniciado num lançamento longo de Dibu, seguindo-se intervenções de Messi, Nico González e um remate de fora da área de Mac Allister, que Luca Zidane não segurou, e Messi aproveitou.



Com dois golos de desvantagem, Petkovic lançou, aos 64 minutos, os craques Aouar, Mahrez e Amoura, e, dois minutos volvidos, Luca Zidane, com uma grande defesa, evitou o ‘hat-trick’ de Messi.



Acabou por não ser mais do que adiar o ‘inevitável’, já que, aos 76 minutos, Messi arrancou pelo meio, desmarcou Nico e este devolveu-lhe a bola para a entrada da área, com o ‘10’ a dominar e a atirar rasteiro junto ao poste direito.



Estava consumado o ‘hat-trick’, o seu primeiro em Mundiais, e, pouco depois, aos 80 minutos, Messi cedeu o lugar a Nico Paz, num altura em que também foi lançado Otamendi, o ‘capitão’ do Benfica de 2025/26 que vai rumar ao River Plate.



Jogo no Estádio Arrowhead, em Kansas City, Estados Unidos.Argentina - Argélia, 3-0.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Lionel Messi, 17 minutos.2-0, Lionel Messi, 60.3-0, Lionel Messi, 76.Equipas:- Argentina: Dibu Martínez, Gonzalo Montiel (Nahuel Molina, 46), Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 80), Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada (Nicolás González, 55), Lionel Messi (Nico Paz, 80) e Lautaro Martínez (Julián Alvarez, 55).Selecionador: Lionel Scaloni.- Argélia: Luca Zidane, Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri, Ibrahim Maza (Adil Boulbina, 82), Hicham Boudaoui (Houssem Aouar, 64), Nabil Bentaleb (Ramiz Zerrouki, 82), Anis Hadj Moussa (Riyad Mahrez, 64), Fares Chaibi e Amine Gouri (Mohamed Amoura, 64).Selecionador: Vladimir Petkovic.Árbitro: Szymon Marciniak (Polónia).Ação disciplinar: Nada a registar.Assistência: 69.045 espectadores.(Com Lusa)