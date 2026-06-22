Argentina - Áustria

O embate entre a tricampeã Argentina, vencedora da prova em 1978, 1986 e 2022, e a Áustria, de regresso a um Mundial 28 anos depois, abre a segunda jornada do Grupo J, em Arlington, Texas.

Os comandados de Lionel Scaloni chegam moralizados ao segundo jogo, depois do claro triunfo por 3-0 face à Argélia, selado com um 'hat-trick' de Lionel Messi, que igualou o alemão Miroslav Klose como o melhor marcador da história dos Mundiais, com 16 tentos, ao seu 27.º jogo na prova.