Arouca goleia em Chaves e agudiza crise do clube flaviense

O Arouca foi golear a casa do Desportivo de Chaves por 5-1, no jogo de abertura da 24.ª jornada da I Liga de futebol, seguindo numa posição tranquila na tabela e agudizando a crise dos flavienses. O Chaves, que até vinha de dois jogos seguidos sem perder, ainda se adiantou no marcador, através de Raphael Guzzo, aos 16 minutos, mas os arouquenses, que somaram a segunda vitória consecutiva, viraram o marcador ainda antes do intervaslo, com golos de Cristo González (35) e Rafa Mujica (40), e chegaram à goleada nos primeiros oito minutos da segunda parte, por intermédio de Jason (47), Mujica (49) e Sylla (53). Com esta vitória, o Arouca segue num tranquilo sétimo posto, com 34 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves ocupa o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida direta, com 18, a quatro das equipas que se encontram acima da zona de despromoção.