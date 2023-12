Aderllan Santos inaugurou o marcador a favor dos visitantes e Emmanuel Boateng aumentou para 0-2 pela meia hora de jogo. Na segunda parte, reação do Arouca com Cristo González a reduzir 1-2 e, aos 62', Jason igualou a partida 2-2. Com este empate, o Rio Ave chega ao 14.º lugar, com 11 pontos, apenas mais um do que o grupo de quatro equipas que se encontram igualadas na cauda da tabela, entre as quais o Arouca, 16.º, com 10 pontos.