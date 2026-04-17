Aves empata na visita ao Rio Ave e evita despromoção antecipada

Em Vila do Conde, os golos da equipa da casa foram apontados por Olinho, aos 18 minutos, e Ntoi, aos 79, com Tomané, aos 32, e Pedro Lima, aos 68, a anotarem os tentos do AVS.



Com este resultado, o AVS continua em 18.º e último, com 13 pontos, a 12 de distância de Casa Pia (menos dois jogos), que é 16.º, em zona de play-off de manutenção, e Nacional (menos um jogo), 15.º, ambos com 25 pontos.



Apesar de ter evitado a descida de divisão já hoje, a confirmação pode chegar nesta jornada, dependendo dos resultados dos adversários diretos, enquanto o Rio Ave segue em 11.º, com 34 pontos.

