Aves ganha em Faro nos descontos

O Aves saltou do 16.º para o 14.º lugar da I Liga graças à vitória obtida no reduto do Farense, nos últimos instantes desse encontro da 24.ª jornada da prova.

Um penálti convertido pelo avançado cabo-verdiano Zé Luís nos descontos, aos 90+6 minutos, selou o primeiro triunfo fora dos forasteiros, que pontuaram pela terceira jornada consecutiva.



O AVS deixou o lugar de play-off de manutenção e passou a somar 23 pontos, enquanto o Farense, que acumulou a nona jornada consecutiva sem vencer, manteve-se com 16, em lugar de descida direta.