AVS recupera de desvantagem de três golos e empata com Casa Pia

O AVS recuperou hoje de uma desvantagem de três golos e empatou 3-3 na visita ao Casa Pia, na abertura da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com um golo aos 90+9 minutos.

Em Rio Maior, local onde o Casa Pia disputa os seus jogos em casa, a formação lisboeta marcou por intermédio de David Sousa, e ampliou a vantagem com tentos de Larrazabal, aos 50, e Osundina, aos 65, mas o AVS respondeu com golos de Nenê, aos 75 e 90, ambos de grande penalidade, e de Guilherme Neiva, aos 90+9.



Com este resultado, o Casa Pia, que não vence há quatro jogos, passa a somar 15 pontos, no 16.º posto, enquanto o AVS, continua último, com apenas cinco, com cinco empates e 14 derrotas, mas ainda sem triunfos.