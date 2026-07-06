A Bélgica despachou os coanfitriões Estados Unidos com uma concludente vitória por 4-1 e apurou-se para os quartos de final do Mundial de 2026, onde vai medir forças com a Espanha, em jogo no Lumen Field, em Seattle.
Reportagem
Desporto
Mundial 2026
Bélgica encontra Espanha nos quartos de final
RTP
Charles De Ketelaere, aos nove e 33 minutos, Hans Vanaken, aos 57, e Romelu Lukaku, aos 90+3, apontaram os tentos dos belgas, enquanto Malik Tillman marcou, aos 31, o golo dos locais, de livre direto, após uma falta sobre Balogun, que viu o vermelho nos ’16 avos’ e foi ‘despenalizado’ pela FIFA, numa decisão inexplicável.
Nos quartos de final, na sexta-feira, em Inglewood, pela 12:00 locais (20:00 em Lisboa), a Bélgica defronta a Espanha, campeã mundial em 2010, que eliminou Portugal (1-0).