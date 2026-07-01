Bélgica vira resultado e elimina Senegal no prolongamento

Os "Leões de Teranga" estiveram muito perto da qualificação depois de uma exibição sólida e eficaz durante grande parte da partida. Habib Diarra inaugurou o marcador ainda na primeira parte e Ismaïla Sarr ampliou a vantagem senegalesa, deixando os africanos confortavelmente instalados na frente do resultado.



Quando tudo indicava que o Senegal seguiria em frente, surgiu a reação belga. Romelu Lukaku reduziu a desvantagem aos 86 minutos e, apenas três minutos depois, Youri Tielemans restabeleceu a igualdade, levando a decisão para prolongamento.



No tempo extra, e após intervenção do VAR, o árbitro assinalou grande penalidade a favor da Bélgica e Tielemans não desperdiçou, assinando o 3-2 aos 120+5 minutos e consumando uma recuperação memorável dos "Diabos Vermelhos".



Com este triunfo dramático, a Bélgica segue para os oitavos de final, onde irá medir forças com o vencedor do encontro entre os Estados Unidos e a Bósnia-Herzegovina.



O Senegal despede-se da competição depois de ter estado a escassos minutos de protagonizar uma das grandes surpresas do torneio.

