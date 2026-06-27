Cabo Verde com apuramento histórico para os 16 avos

A seleção de Cabo Verde empatou 0-0 com a Arábia Saudita no NRG Stadium, em Houston, e conquistou o apuramento histórico para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026.

Com este resultado na terceira e última jornada do Grupo H, os "Tubarões Azuis" mantiveram-se invictos na fase de grupos. A Arábia Saudita, que precisava obrigatoriamente de vencer para se qualificar, acabou eliminada da competição.



O jogo foi muito equilibrado, com Cabo Verde a segurar a pressão saudita e a dispor também de algumas oportunidades para marcar através de Kevin Pina e Jamiro Monteiro.



O guarda-redes Vozinha e a linha defensiva cabo-verdiana estiveram intransponíveis, assegurando o nulo que garantiu a festa histórica para a nação africana