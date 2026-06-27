A seleção de Cabo Verde empatou 0-0 com a Arábia Saudita no NRG Stadium, em Houston, e conquistou o apuramento histórico para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo de 2026.
Reportagem
Desporto
Mundial 2026
Cabo Verde com apuramento histórico para os 16 avos
RTP
Com este resultado na terceira e última jornada do Grupo H, os "Tubarões Azuis" mantiveram-se invictos na fase de grupos. A Arábia Saudita, que precisava obrigatoriamente de vencer para se qualificar, acabou eliminada da competição.
O jogo foi muito equilibrado, com Cabo Verde a segurar a pressão saudita e a dispor também de algumas oportunidades para marcar através de Kevin Pina e Jamiro Monteiro.
O guarda-redes Vozinha e a linha defensiva cabo-verdiana estiveram intransponíveis, assegurando o nulo que garantiu a festa histórica para a nação africana