Benfica - Ajax, a Liga dos Campeões em direto

O Benfica entra esta quarta-feira em campo para disputar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O adversário é uma das equipas sensação desta temporada, o Ajax. Os holandeses já defrontaram o Sporting na fase de grupos e tiveram dois resultados volumosos nas duas partidas. Duas equipas que se encontram em fases muito diferentes. O Benfica passa por um mau momento interno, vem de um empate e está a doze pontos da liderança na Liga. Já o Ajax continua em boa forma, mostrando grande poder ofensivo.

A partida tem início às 20h00, no Estádio da Luz. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1. Relato de José Pedro Pinto, reportagem de tribuna de Eduardo Gonçalves e comentários à partida de José Nunes.