Benfica. Da goleada ao empate com o Inter

A primeira parte chamou-se João Mário, com o internacional português a fazer um "hat-trick" até ao intervalo na Luz (3-0). O Inter reagiu e antes do minuto 60 marcou dois golos, por Marko Arnautovic e Davide Frattesi (3-2). O empate 3-3 surgiu num penálti, com Alexis Sánchez a marcar. O resultado neste Grupo D da Champions deixa o Benfica com vida difícil nas competições europeias, sonha ainda com a Liga Europa ficando obrigado a vencer na deslocação ao terreno do Salzburgo. O Benfica segue em último lugar, com um ponto, o Salzburgo é terceiro, com quatro. Real Sociedad e Inter Milão, ambos com 11 pontos já estão qualificados para a próxima fase da Liga dos Campeões.