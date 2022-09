Benfica de Schmidt brilha diante da Juventus

O Benfica entrou muito passivo perante uma Juventus forte e que rapidamente chegou ao golo, num cabeceamento oportuno de Milik. Apenas aos 15 minutos de jogo é que os "encarnados" se aproximaram da área italiana. O Benfica acertou o passo e criou lances de perigo. Primeiro, Gonçalo Ramos de cabeça a permitir a defesa de Perin. Depois, Rafa mostrou que tem pontaria para acertar no poste esquerdo. Até que, a caminho do intervalo, num lance inofensivo, Fabio Miretti fez falta sobre Gonçalo Ramos, com a jogada a ser analisada pelo VAR. João Mário voltou aos penáltis e aos golos, empate 1-1 a fechar a primeira parte. No regresso, aos 55', David Neres fez sorrir os adeptos do Benfica, ao segundo remate a culminar um ataque, o brasileiro fez o 2-1 e deixou a "vecchia signora" em sentido. Alexander Bah teve o terceiro nos pés, mas o remate, aos 60', saiu ao lado. Pouco depois, Rafa imita o remate, mas que foi defendido por Perin, o mesmo que, mais à frente, também tirou o golo dos pés de Neres e defendeu um remate do brasileiro. Por esta altura, só ia dando Benfica, com a Juventus encostada à sua área. Aos 70', já com Di Maria em campo, a "Juve" chegou com perigo e viu a bola bater no poste esquerdo da baliza de Vlachodimos. O mesmo Di Maria fez estragos e lançou a jogada do 2-2, mas no lance havia fora de jogo. Minutos finais com o Benfica a tentar manter a bola longe da sua área e ainda perto do terceiro, garantindo assim os 6 pontos na liderança do Grupo H, a par do PSG. Juventus e Maccabi Haifa, que perdeu em casa com os franceses, por 3-1, ainda não pontuaram.