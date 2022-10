Uma noite de futebol ao mais alto nível. A vitória podia ter pertencido para qualquer uma das equipas, O empate 1-1 premiou os jogadores do Benfica e PSG, ambas as equipas lideram o Grupo H da Champions. Messi marcou primeiro, Gonçalo Ramos e Danilo Pereira estiveram no autogolo do PSG, ainda antes do intervalo, num grande jogo de Champions no Estádio da Luz.