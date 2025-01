Benfica e Famalicão abrem esta sexta-feira a segunda volta do campeonato. Depois de duas derrotas consecutivas para o campeonato e da conquista da Taça da Liga, a equipa treinada por Bruno Lage procura os três pontos a jogar em casa. O Famalicão, tranquilo na classificação, quer repetir o triunfo da primeira volta e sair do Estádio da Luz vitorioso. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.